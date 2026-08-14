Форвард системы «Локомотива» Котков: всегда нравился Кирилл Капризов

17-летний нападающий системы «Локомотива» Матвей Котков рассказал, что равняется на игру форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

– На кого из игроков в детстве равнялись?

– Всегда нравился Кирилл Капризов. За ним смотрю чаще всего, нравится его игра. Он хорошо укрывает шайбу, держит её. Кирилл круто открывается под передачи, – приводит слова Коткова официальный сайт МХЛ.

В прошлом сезоне Матвей стал самым ценным игроком плей-офф МХЛ, набрав 15 (9+6) очков в 18 матчах.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провёл 78 матчей, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4+11) очков.