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Форвард минского «Динамо» Усов высказался о работе под руководством Брылина

Форвард минского «Динамо» Усов высказался о работе под руководством Брылина
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Нападающий минского «Динамо» Илья Усов высказался о совместной работе с новым главным тренером белорусского клуба Сергеем Брылиным.

– Как вам работается под руководством нового главного тренера? Насколько сложную систему он прививает, как она отличается от той, что была ранее?
– Новый тренер – новая команда, все потихоньку друг к другу привыкают, обычная и хорошая рабочая атмосфера. Все готовятся, стараются выполнять его установку, — приводит слова Усова сайт Федерации хоккея Беларуси.

Брылин возглавил «Динамо» 17 июля 2026 года, сменив на посту главного тренера Дмитрия Квартальнова, который занял аналогичную должность в «Локомотиве».

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