Рапп — о шансах Мэттьюса побить рекорд Овечкина: Александру помогли долголетие и здоровье

Бывший игрок клубов НХЛ Майкл Рапп оценил шансы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса побить рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (929 шайб).

«Мэттьюс умеет забивать с невероятной частотой, мы видели это на протяжении его карьеры. Проблема в том, что время от времени у него бывают спады, после которых он возвращается с феноменальным сезоном. Думаю, что это создаёт большое давление. Ему придётся забивать по 60 голов за сезон, а может быть, даже больше.

Овечкин очень стабильно забивал по 50 голов на протяжении долгого времени. Я просто не представляю, чтобы это возможно было повторить. Именно спортивное долголетие и здоровье Алекса во многом помогли ему», – приводит слова Раппа Sportskeeda.

28-летний капитан «Торонто» забросил 428 шайб за 689 игр. В сезоне-2024/2025 у него 33 гола в 67 матчах, а в минувшей регулярке 27 шайб за 60 игр.