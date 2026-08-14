Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: важно посмотреть ребят и дать им почувствовать уровень КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в товарищеском матче.

– Идёт процесс подготовки к сезону, для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ.

– Второй матч подряд не играет Тимур Билялов. Каково его состояние? И Максим Арефьев тоже вне заявки.

– Тимур готовится, у него свой график. Максим Арефьев переболел, он только третий день тренируется в общей группе.

– Не закончили встречу Александр Хмелевски и Семён Терехов.

– Саша Хмелевски получил повреждение, ждём, что скажут доктора по его состоянию. А Семёну попало шайбой, он поехал на снимок, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».