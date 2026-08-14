15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: важно посмотреть ребят и дать им почувствовать уровень КХЛ

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: важно посмотреть ребят и дать им почувствовать уровень КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

– Идёт процесс подготовки к сезону, для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ.

– Второй матч подряд не играет Тимур Билялов. Каково его состояние? И Максим Арефьев тоже вне заявки.
– Тимур готовится, у него свой график. Максим Арефьев переболел, он только третий день тренируется в общей группе.

– Не закончили встречу Александр Хмелевски и Семён Терехов.
– Саша Хмелевски получил повреждение, ждём, что скажут доктора по его состоянию. А Семёну попало шайбой, он поехал на снимок, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
«Ак Барс» потерпел поражение от «Нефтехимика» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android