Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: важно посмотреть ребят и дать им почувствовать уровень КХЛ
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5) 1:1 Семёнов – 39:22 (5x5) 1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)
– Идёт процесс подготовки к сезону, для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ.
– Второй матч подряд не играет Тимур Билялов. Каково его состояние? И Максим Арефьев тоже вне заявки.
– Тимур готовится, у него свой график. Максим Арефьев переболел, он только третий день тренируется в общей группе.
– Не закончили встречу Александр Хмелевски и Семён Терехов.
– Саша Хмелевски получил повреждение, ждём, что скажут доктора по его состоянию. А Семёну попало шайбой, он поехал на снимок, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».
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