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«Пока игра далека от идеала». Форвард «Ак Барса» Пустозёров — о поражении от «Нефтехимика»

«Пока игра далека от идеала». Форвард «Ак Барса» Пустозёров — о поражении от «Нефтехимика»
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком». Казанская команда проиграла со счётом 1:2.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

– Нормальная игра, пока тяжело физически. Понятно, что команды под нагрузками. По движениям было видно, что и соперник в таком же состоянии. Пока игра далека от идеала, но предсезонные матчи для этого и существуют. Были и хорошие моменты, и те, над которыми продолжаем работать.

– Много игроков покинули команду в межсезонье. Вы готовы к новым лидерским ролям?
– Конечно, готов. Если будут возможности, буду стараться прилагать максимум усилий. Наша задача играть в хоккей.

– Как провели свой отпуск?
– Отлично. Побыл с семьёй, родными. В сезоне не так часто удаётся отдыхать, — приводит слова Пустозёрова пресс-служба «Ак Барса».

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