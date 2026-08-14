«Пока игра далека от идеала». Форвард «Ак Барса» Пустозёров — о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком». Казанская команда проиграла со счётом 1:2.

– Нормальная игра, пока тяжело физически. Понятно, что команды под нагрузками. По движениям было видно, что и соперник в таком же состоянии. Пока игра далека от идеала, но предсезонные матчи для этого и существуют. Были и хорошие моменты, и те, над которыми продолжаем работать.

– Много игроков покинули команду в межсезонье. Вы готовы к новым лидерским ролям?

– Конечно, готов. Если будут возможности, буду стараться прилагать максимум усилий. Наша задача играть в хоккей.

– Как провели свой отпуск?

– Отлично. Побыл с семьёй, родными. В сезоне не так часто удаётся отдыхать, — приводит слова Пустозёрова пресс-служба «Ак Барса».