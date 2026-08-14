Нападающий «Ак Барса» Кателевский высказался о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в товарищеском матче.

– Идёт предсезонная подготовка. Хорошо, что есть контрольные матчи, через них легче подготовиться к чемпионату. Сегодня не всё получилось в завершении, будем работать над этим.

– Обращаете внимание на результат?

– Результат всегда важен.

– Лично вы в какой сейчас форме?

– Готовимся к сезону, есть над чем работать. В плане физики, техники – во всех компонентах.

– Ваше звено осталось неизменным – это помогает?

– С Лёхой [Алексеем Пустозёровым] и Никитой [Дыняком] давно играем вместе, понимаем друг друга. Хорошо, что нас ставят вместе.

– Как вы провели лето?

– Женился, отдохнул, и начались сборы, — приводит слова Кателевского пресс-служба «Ак Барса».