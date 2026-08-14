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Нападающий «Ак Барса» Кателевский высказался о поражении от «Нефтехимика»

Нападающий «Ак Барса» Кателевский высказался о поражении от «Нефтехимика»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:2) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

– Идёт предсезонная подготовка. Хорошо, что есть контрольные матчи, через них легче подготовиться к чемпионату. Сегодня не всё получилось в завершении, будем работать над этим.

– Обращаете внимание на результат?
– Результат всегда важен.

– Лично вы в какой сейчас форме?
– Готовимся к сезону, есть над чем работать. В плане физики, техники – во всех компонентах.

– Ваше звено осталось неизменным – это помогает?
– С Лёхой [Алексеем Пустозёровым] и Никитой [Дыняком] давно играем вместе, понимаем друг друга. Хорошо, что нас ставят вместе.

– Как вы провели лето?
– Женился, отдохнул, и начались сборы, — приводит слова Кателевского пресс-служба «Ак Барса».

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