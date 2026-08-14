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Новичок «Ак Барса» Бывальцев рассказал о своей адаптации в команде

Новичок «Ак Барса» Бывальцев рассказал о своей адаптации в команде
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев высказался о товарищеском матче с «Нефтехимиком» (1:2) и рассказал о своей адаптации в команде.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

– Как проходит ваша адаптация в коллективе?
– Всё отлично, тренируемся, готовимся, адаптация проходит. Осталось подтянуть какие-то моменты, привыкнуть к звену и партнёрам. Нужно хорошо потренироваться и идти в бой, в сезон.

– Что скажете о матче?
– Играли хорошо, создали много моментов, но реализация подвела. Плохо работали в завершении. Есть что улучшать.

– В том числе нужно поработать над «химией»?
– Это обязательно, но основное – завершение, голы — это главное в хоккее. Нужно не только пасоваться.

– Насколько тяжело даются первые матчи предсезонки?
– Понятно, что тяжело. Я не играл четыре месяца, нужно было вспомнить это чувство, некоторые моменты, продышаться. Думаю, сейчас всё нормально должно быть.

– Удивили полные трибуны на предсезонке?
– Круто, что люди приходят, болеют и любят хоккей, спасибо им большое. Самое главное, чтобы в сезоне были полные трибуны, а мы их постараемся радовать хорошей игрой, — приводит слова Бывальцева пресс-служба «Ак Барса».

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