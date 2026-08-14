Новичок «Ак Барса» Бывальцев рассказал о своей адаптации в команде

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев высказался о товарищеском матче с «Нефтехимиком» (1:2) и рассказал о своей адаптации в команде.

– Как проходит ваша адаптация в коллективе?

– Всё отлично, тренируемся, готовимся, адаптация проходит. Осталось подтянуть какие-то моменты, привыкнуть к звену и партнёрам. Нужно хорошо потренироваться и идти в бой, в сезон.

– Что скажете о матче?

– Играли хорошо, создали много моментов, но реализация подвела. Плохо работали в завершении. Есть что улучшать.

– В том числе нужно поработать над «химией»?

– Это обязательно, но основное – завершение, голы — это главное в хоккее. Нужно не только пасоваться.

– Насколько тяжело даются первые матчи предсезонки?

– Понятно, что тяжело. Я не играл четыре месяца, нужно было вспомнить это чувство, некоторые моменты, продышаться. Думаю, сейчас всё нормально должно быть.

– Удивили полные трибуны на предсезонке?

– Круто, что люди приходят, болеют и любят хоккей, спасибо им большое. Самое главное, чтобы в сезоне были полные трибуны, а мы их постараемся радовать хорошей игрой, — приводит слова Бывальцева пресс-служба «Ак Барса».