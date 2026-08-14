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Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

— Очень приятная атмосфера, как обычно, в Казани. Великолепно, полный стадион, приятно приезжать, приятно играть. Я думаю, что игра получилась. Конечно, первый летний матч, много ошибок, не все в оптимальной форме, зрители всё равно, думаю, получили удовольствие. Моменты хорошие были, много большинства и меньшинства, такая упорная игра. Очень приятно, что в этой игре одержали победу.

— Кого можете отметить на этой предсезонке?
— Все здорово работают, никого выделять не буду, потому что приятно, с каким настроем на льду тренируются, эта соревновательность на льду, когда мы делаем упражнения.

— Какие игроки станут новыми лидерами «Нефтехимика» в новом сезоне?
— Понятно, что лидеры остались прежние. Первая тройка-пятёрка, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

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