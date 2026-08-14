Главный тренер «Нефтехимика» Гришин оценил победу над «Ак Барсом» в товарищеском матче

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1) в товарищеском матче.

— Очень приятная атмосфера, как обычно, в Казани. Великолепно, полный стадион, приятно приезжать, приятно играть. Я думаю, что игра получилась. Конечно, первый летний матч, много ошибок, не все в оптимальной форме, зрители всё равно, думаю, получили удовольствие. Моменты хорошие были, много большинства и меньшинства, такая упорная игра. Очень приятно, что в этой игре одержали победу.

— Кого можете отметить на этой предсезонке?

— Все здорово работают, никого выделять не буду, потому что приятно, с каким настроем на льду тренируются, эта соревновательность на льду, когда мы делаем упражнения.

— Какие игроки станут новыми лидерами «Нефтехимика» в новом сезоне?

— Понятно, что лидеры остались прежние. Первая тройка-пятёрка, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».