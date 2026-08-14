Главный тренер «Нефтехимика» — о Кузнецове: досадно, что выбрали не нас, а другую команду

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о несостоявшемся переходе в команду нападающего Евгения Кузнецова. Форвард подписал контракт с «Сибирью».

— Этим летом в «Нефтехимик» мог перейти Евгений Кузнецов. В итоге он оказался в «Сибири». Нет ли какой-то досады, что такую звезду не смогли пригласить в Нижнекамск?

— Досада только в том, что выбрали не нас, а другую команду. Мы как невеста, нас выбирали, я разговаривал лично с Евгением, и наше предложение было нормальным, но думаю, что, может быть, финансовые условия там получше. Скорее всего, это сыграло свою роль, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».