Нападающий «Нефтехимика» Андрейченко: когда увидел полные трибуны, меня переполнили эмоции

Нападающий «Нефтехимика» Виктор Андрейченко после товарищеского матча с «Ак Барсом» (2:1) поделился впечатлениями о своей дебютной игре.

«Когда вышел на лёд и увидел полные трибуны, то меня переполнили эмоции. Честно, впервые сыграл при таком количестве зрителей. Может, ещё и поэтому я получил большое удовольствие от игры.

Не скрою, волновался перед матчем. Всё-таки первая игра за свою новую команду, да ещё в Казани с «Ак Барсом». Было важно с самого начала почувствовать, нащупать свою игру, действовать от простого и принос