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Нападающий «Нефтехимика» Андрейченко: когда увидел полные трибуны, меня переполнили эмоции

Нападающий «Нефтехимика» Андрейченко: когда увидел полные трибуны, меня переполнили эмоции
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Виктор Андрейченко после товарищеского матча с «Ак Барсом» (2:1) поделился впечатлениями о своей дебютной игре.

Товарищеские матчи (клубы)
14 августа 2026, пятница. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин – 04:22 (5x5)     1:1 Семёнов – 39:22 (5x5)     1:2 Бикмуллин – 42:31 (5x5)    

«Когда вышел на лёд и увидел полные трибуны, то меня переполнили эмоции. Честно, впервые сыграл при таком количестве зрителей. Может, ещё и поэтому я получил большое удовольствие от игры.

Не скрою, волновался перед матчем. Всё-таки первая игра за свою новую команду, да ещё в Казани с «Ак Барсом». Было важно с самого начала почувствовать, нащупать свою игру, действовать от простого и принос