«Вегас» показал дизайн центрального круга в виде игорного стола в честь 10-летия клуба

«Вегас Голден Найтс» презентовал новый дизайн центрального круга на домашнем стадионе клуба «Ти-Мобайл Арена». Оформление выполнено в честь 10-летия клуба. Стиль центрального круга представляет собой вид игорного стола в казино.

Фото: «Вегас Голден Найтс»

«Вегас» выступает в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/2018. В первом сезоне в НХЛ команда дошла до финала Кубка Стэнли, проиграв «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 1-4 в серии, а в 2023 году «рыцари» впервые выиграли трофей, обыграв «Флориду Пантерз» (4-1 в серии). Также «Голден Найтс» играли в финале в прошлом сезоне, где потерпели поражение от «Каролины Харрикейнз» со счётом 2-4 в серии.