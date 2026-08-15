Пугачёв и Жаровский вошли в топ-5 проспектов «Монреаля» по версии сайта НХЛ

Журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 проспектов «Монреаль Канадиенс».

В список вошли два россиянина — форварды Глеб Пугачёв (четвёртое место в рейтинге) и Александр Жаровский (пятое место в рейтинге). Лидером рейтинга стал австриец Давид Райнбахер.

Полностью топ-5 проспектов «Монреаля» по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Давид Райнбахер, защитник.

2. Майкл Хейдж, нападающий.

3. Джейкоб Фаулер, вратарь.

4. Глеб Пугачёв, нападающий.

5. Александр Жаровский, нападающий.

Ранее «Монреаль Канадиенс» подписал однолетний двусторонний контракт с американским форвардом Сашей Пастуховым.