15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Изначально «Сибирь» искала легионера». Люзенков — о подписании контракта с Кузнецовым

«Изначально «Сибирь» искала легионера». Люзенков — о подписании контракта с Кузнецовым
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о подписании контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.

— Какое впечатление на вас произвёл Кузнецов в первую неделю совместной работы?
— Всё отлично. Открытый парень. По работе никаких проблем нет. Он всё выполняет — что на льду, что в зале. Поэтому пока никаких претензий к нему нет.

— Вы и руководители «Сибири» ещё в июле публично обозначили желание работать с Евгением. Почему так уверены были в необходимости подписания с ним контракта?
— Я бы не сказал, что прямо так уверенно мы приняли решение. Всё-таки изначально искали легионера на позицию центрального нападающего в первое звено. Но многие-многие-многие кандидатуры отвалились, поскольку иностранцы просто не едут к нам в Россию. Поэтому мы начали выходить на Евгения и общаться с ним. Всё-таки это мастер. И на данном этапе таких по уровню центральных нападающих нет. Отсюда и решили заключить с ним контракт, — цитируют Люзенкова «Известия».

Материалы по теме
Главный тренер «Нефтехимика» — о Кузнецове: досадно, что выбрали не нас, а другую команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android