«Изначально «Сибирь» искала легионера». Люзенков — о подписании контракта с Кузнецовым

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о подписании контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.

— Какое впечатление на вас произвёл Кузнецов в первую неделю совместной работы?

— Всё отлично. Открытый парень. По работе никаких проблем нет. Он всё выполняет — что на льду, что в зале. Поэтому пока никаких претензий к нему нет.

— Вы и руководители «Сибири» ещё в июле публично обозначили желание работать с Евгением. Почему так уверены были в необходимости подписания с ним контракта?

— Я бы не сказал, что прямо так уверенно мы приняли решение. Всё-таки изначально искали легионера на позицию центрального нападающего в первое звено. Но многие-многие-многие кандидатуры отвалились, поскольку иностранцы просто не едут к нам в Россию. Поэтому мы начали выходить на Евгения и общаться с ним. Всё-таки это мастер. И на данном этапе таких по уровню центральных нападающих нет. Отсюда и решили заключить с ним контракт, — цитируют Люзенкова «Известия».