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«Он хорошо подходит в нынешнюю схему команды». Андронов — о Бараке в ЦСКА

«Он хорошо подходит в нынешнюю схему команды». Андронов — о Бараке в ЦСКА
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Экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов высказался о переходе Дерека Барака в стан армейского клуба.

«Нас двоих не надо сравнивать (улыбается), у нас немного разные зоны деятельности. Он очень динамичный, с серьёзным характером, несмотря на габариты. Очень цепкий, скоростной, готов играть по системе и принимает те правила, которые ему в ЦСКА дают. Жду от него хорошего сезона, потому что прошлый сезон в «Металлурге» был не очень ярким. Плюс в ЦСКА есть Бучельников, с которым они вместе играли в «Витязе». Хороший центральный и хорошо подходит в нынешнюю систему команды. То, как он заряжен на тренировках, очень импонирует», — цитирует Андронова сайт КХЛ.

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