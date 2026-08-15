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«Очень надеюсь, что провала не будет». Дементьев — о втором сезоне Демидова в НХЛ

«Очень надеюсь, что провала не будет». Дементьев — о втором сезоне Демидова в НХЛ
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о предстоящем втором сезоне российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

«Очень надеюсь, что провала не будет, Иван, наоборот, будет набирать ход, используя опыт первого сезона. Зная его семью, можно быть уверенным, что Демидов не позволит себе расслабиться», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Ранее «Монреаль Канадиенс» продлил контракт на восемь лет с Иваном Демидовым на общую сумму $ 73,2 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2027/2028. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.

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