«Очень надеюсь, что провала не будет». Дементьев — о втором сезоне Демидова в НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о предстоящем втором сезоне российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

«Очень надеюсь, что провала не будет, Иван, наоборот, будет набирать ход, используя опыт первого сезона. Зная его семью, можно быть уверенным, что Демидов не позволит себе расслабиться», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Ранее «Монреаль Канадиенс» продлил контракт на восемь лет с Иваном Демидовым на общую сумму $ 73,2 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2027/2028. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.