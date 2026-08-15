Олимпийский чемпион обозначил проблемные позиции у ЦСКА перед стартом сезона

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о проблемных позициях у ЦСКА перед стартом сезона.

«У армейцев на второй полноценный сезон выходит молодой вратарь Гамзин, ему надо избежать синдрома второго сезона. Ещё один момент — новые игроки на лидерских позициях, потребуется перенастройка, в первую очередь — большинства, а это тонкая работа, не одного дня. Поэтому предположу, что ЦСКА будет набирать по ходу чемпионата и выйдет на пик скорее к зиме», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Ранее экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов высказался о переходе Дерека Барака в стан армейского клуба.