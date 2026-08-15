«Игроков с таким опытом у нас нет». Вайсфельд — о переходе Войнова в «Амур»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о переходе Вячеслава Войнова в «Амур» из Хабаровска.

«Для хабаровчан это хороший трансфер. Всё-таки опытный игрок, а игроков с таким опытом у нас вроде и нет. Что касается Войнова, не знаю, какие у него были предложения, но раз он выбрал Хабаровск — значит, его это предложение устроило, он подписал контракт.

Переход вызвал удивление? Во-первых, мы не знаем, какие предложения у него были, во-вторых, не знаем, какие деньги «Амур» предложил. Поэтому если человек выбирает команду, значит, всех всё устроило. Здесь нечего удивляться», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».