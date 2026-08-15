15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Игроков с таким опытом у нас нет». Вайсфельд — о переходе Войнова в «Амур»

«Игроков с таким опытом у нас нет». Вайсфельд — о переходе Войнова в «Амур»
Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о переходе Вячеслава Войнова в «Амур» из Хабаровска.

«Для хабаровчан это хороший трансфер. Всё-таки опытный игрок, а игроков с таким опытом у нас вроде и нет. Что касается Войнова, не знаю, какие у него были предложения, но раз он выбрал Хабаровск — значит, его это предложение устроило, он подписал контракт.

Переход вызвал удивление? Во-первых, мы не знаем, какие предложения у него были, во-вторых, не знаем, какие деньги «Амур» предложил. Поэтому если человек выбирает команду, значит, всех всё устроило. Здесь нечего удивляться», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Материалы по теме
«От двух Кубков Стэнли — до «Амура». Рыбин — о Войнове