«Это не моя заслуга». Буше — о подписании «Авангардом» Ливо и Афанасьева

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о подписании контрактов с Джошем Ливо и Егором Афанасьевым.

— С кем-то из новичков «Авангарда» вам пришлось лично вести переговоры?

— Что касается подписания Джоша Ливо, Егора Афанасьева, это в большей степени работа [Алексея] Сопина, а не моя. То, что Афанасьев решил не оставаться в Северной Америке — не моя заслуга. Да, я с ним говорил, но работу проделали наш генменеджер и агент хоккеиста. А, например, ситуация с Седриком Пакеттом произошла уже позже. У него была операция, мы не понимали, доступен ли он. Оказалось — доступен, начались переговоры, и в итоге он присоединился к нашей команде, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.