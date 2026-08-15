«Если бы не потолок и прочие факторы». Буше — о потерях «Авангарда» в межсезонье

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал уход некоторых хоккеистов из команды в межсезонье.

— «Авангард» покинули хоккеисты, которых вы очень любили — Джованни Фьоре, Игорь Мартынов, Иван Игумнов.

— Всегда тяжело расставаться с ребятами, которые тебе очень нравятся, с которыми работать в удовольствие. Но это бизнес, от него приходится отталкиваться. Мы работали над тем, чтобы Фьоре получил российский паспорт, ему здесь очень нравится, у него русская девушка, и он был готов остаться, но эта история забуксовала. Возможно, для него даже лучший вариант — подписать контракт в том клубе, где он точно будет на своей позиции, как легионер, безо всякой неясности. Только хорошее могу сказать про Джованни, он шикарный человек. Он с огромным уважением относится к «Авангарду» и благодарен за то время, которое он провёл в нашей команде.

С Игумновым — неудачное стечение обстоятельств. В плей-офф он получил неприятную, серьёзную травму, и мы не могли ждать, должны были быть полностью уверены в нашем будущем. В случае же с Мартыновым единственный фактор — потолок зарплат. Мы не вписывались, и поэтому нам пришлось с ним расстаться. Это неприятно, больно и обидно, если бы не потолок и прочие факторы, эти трое ребят обязательно бы остались с нами. В «Авангарде» они выполняли важнейшую роль, — сказал Буше