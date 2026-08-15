Никита Дыняк: игры покажут, насколько молодёжь «Ак Барса» готова

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о предсезонной подготовке и обновлённом составе казанского клуба.

— Насколько для тебя эта сложная предсезонка? Хотя говорят, что ты в буквальном смысле разрываешь тренажёрный зал и насилуешь штанги, большие веса?

— Ну, раз говорят, значит, в чём-то есть своя правда.

— А всё-таки, если что-то выделять, может быть, что-то на льду наиболее сложное?

— Да нет, в целом всё нормально. Мы каждый год проходим эту предсезонку, поэтому всё знакомо. И все знают, что предсезонка — это такая энергозатратная работа, которая нужна для того, чтобы физически быть полностью готовым к сезону.

— Что думаешь о новом составе «Ак Барса»? Опять же, мы видим, что очень много молодых воспитанников клуба. Готовы ли ребята?

— Честно говоря, не мне судить. Насколько готовы ребята или не готовы. Всё покажут игры, насколько они готовы.

— Как считаешь, пример Радэля Замалтдинова ребят вдохновляет? Отметишь кого-то?

— Раз ты отметил именно Замалтдинова, значит, так и есть. Видно, что ребята стараются. Мы же тоже были когда-то на их месте. Пусть стараются, у них вся жизнь впереди. Пусть работают, не опускают руки, — цитирует Дыняка «Сила спорта».