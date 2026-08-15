Буше: «Авангард» — тот коллектив, который доставляет «Локомотиву» больше всего проблем

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о противостоянии с «Локомотивом» в розыгрышах Кубка Гагарина.

— Вам греет душу, что ваш «Авангард» в плей-офф проигрывал только будущему чемпиону, оказывая «Локомотиву» наибольшее сопротивление?

— Абсолютно! И я рад, что вы задали этот вопрос. Действительно, если смотреть на картинку целиком, мы видим, какой прогресс мы проделали. Когда меня только пригласили присоединиться к команде, был элемент паники, потому что коллектив находился вне зоны плей-офф, нужно было как минимум туда попасть. И вот я приехал, мы взялись за дело, нужно было выстроить культуру, обучить ребят. В короткий срок мы проделали огромную работу, в плей-офф действовали на равных с «Локомотивом», который строился четыре года. Тогда как мы — три-четыре месяца. Разница очевидна, но мы уступили только во втором овертайме седьмого матча. Тогда был вопрос одного-единственного броска, которого не хватило. Но если бы мы прошли дальше, нам бы не хватило сил в следующем раунде, все парни были выжаты, как лимон.

Мы бы не вытянули следующую стадию, но та серия с «Локомотивом» вселила в нас уверенность, что мы всё делаем правильно. И следующий сезон показал, что мы можем сделать ещё один шаг. Мы и вправду тот коллектив, который доставляет «Локомотиву» больше всего проблем, ни одна другая команда КХЛ так близко к ним не подбиралась. И в предыдущем сезоне мы уже лидировали в сер