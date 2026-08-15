Ги Буше ответил на вопрос, кто будет капитаном «Авангарда» на время отсутствия Шарипзянова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос, кто будет капитаном команды на время отсутствия Дамира Шарипзянова, который восстанавливается от травмы.

— Кто будет капитаном «Авангарда», пока вне игры Дамир Шарипзянов?

— Хороший вопрос, мы только на днях подняли эту тему в команде. Сейчас уже понимаем, что он выбыл на длительный срок, так что придётся этот момент урегулировать. Насколько я понимаю, в КХЛ правила обязывают клуб иметь капитана. В НХЛ такого нет, там можно спокойно обойтись без этой должности. Мы пока не знаем точно, кто подменит Дамира. Это тонкий вопрос. Не собираемся никого выбирать, хоккеист должен заслужить это. При этом он ведь ещё должен хотеть выполнять эту роль! Бывает, что ты предлагаешь кому-то стать капитаном, а игрок отказывается. Но однозначно, что те ребята, которые были ассистентами в прошлом сезоне (Иван Игумнов, Николай Прохоркин, Семён Чистяков, Наиль Якупов. — Прим. «Чемпионата»), останутся ими, а кто-то, возможно, как раз займёт должность капитана. При этом Игумнова уже нет в команде, так что будем смотреть, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.