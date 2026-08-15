«Именно такого парня нам не хватало». Буше — о подписании «Авангардом» Ливо

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о подписании контракта с Джошем Ливо.

— Почему лично вы так хотели заполучить Джоша Ливо?

— Он один из лучших игроков нашей лиги. Мы прекрасно понимали, что именно такого парня нам не хватает. Он сравним с Константином Окуловым в плане действий с шайбой, может разыграть и начертить комбинацию, при этом у него всегда есть нацеленность на ворота, он заточен на бросок. При всём этом Джош восхитителен в борьбе у бортов, это невероятно важно становится в плей-офф, когда перестаёшь играть по периметру, а всё зависит от выигранных единоборств. Такого нам не хватало. Серии с ЦСКА, с «Локомотивом» подсветили наши слабые места. Мы видели, что в чём-то мы уступали, как раз такого, как Ливо, нам и не хватало. Нападающего, который здорово обращается с шайбой и при этом хорош и надёжен в силовой борьбе в важных матчах, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.