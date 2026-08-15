Буше — о трансфере Пакетта в «Авангард»: посмотрим, готов ли он физически и психологически

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о работе с форвардом Седриком Пакеттом, который восстанавливался после травмы.

— Вас не смутила травма Седрика Пакетта в прошлом сезоне?

— Да, у него была операция, восстановление, и сейчас он не будет готов к старту регулярного чемпионата. Нужно проявить терпение, действовать грамотно, не давить на него, посмотреть, готов ли он физически и психологически. В его отношении мы будем аккуратными и терпеливыми, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Хоккеист пропустил концовку прошлого сезона из‑за травмы спины, весной перенёс операцию. В прошлом сезоне Пакетт провёл 21 матч и набрал 10 (6+4) очков.