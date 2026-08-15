Ги Буше объяснил, почему вместе с ним в Россию прилетела его дочь-хоккеистка

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, почему вместе с ним в Россию прилетела его дочь-хоккеистка Наоми.

— В Омск вместе с вами сейчас прилетела ваша дочь Наоми. Почему решили взять её с собой?

— Да, Наоми здесь, и я очень счастлив такой возможности. В этом году она закончила Йельский университет, где играла за хоккейную команду. В женской профессиональной лиге она задрафтована командой из Нью-Йорка. Но сезон начинается только в ноябре, у неё есть свободное время до этого момента, поэтому мы воспользовались такой возможностью, сейчас она находится со мной, может, провести время в России, в том числе потренироваться здесь на льду, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.