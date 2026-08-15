Бабаев предположил, почему Евгений Кузнецов не перешёл в минское «Динамо»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев предположил, почему форвард Евгений Кузнецов не перешёл в минское «Динамо». Нападающий стал игроком «Сибири».
— Могли и Евгения Кузнецова привезти в Минск, почему не срослось?
— Это решение главного тренера, мне кажется.
— Не подходил под игровую модель Сергея Брылина?
— Думаю, да. Если клуб не подписывает, полагаю, это решение главного тренера.
— Слышал, что Минск предлагал значительно меньше, чем хотел Кузнецов.
— Как раз по деньгам разговора у нас и не было. Просто был обозначен интерес. Я знал, что по деньгам мы договоримся. Потом просто прекратили переговоры. Если тренер не видит игрока, нет смысла. Это нормально.
— Подписали Евгения в «Сибирь», какими видите его перспективы?
— Думаю, тренер будет ему доверять. Мне кажется, они нашли общий язык, — цитирует Бабаева «Белорусский хоккей».