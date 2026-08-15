«Классный хоккей, прикольная игра». Игрок «Нефтехимика» Ловелл — о победе над «Ак Барсом»

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл высказался о победе над «Ак Барсом» в товарищеском матче со счётом 2:1.

«Думаю, мы сыграли весьма неплохо. У нас в команде много таланта, мы старались показать себя в каждой смене. Классный хоккей, прикольная игра, думаю, многие получили удовольствие. И в целом был такой быстрый хоккей, пусть где-то он был летний, опять же, то, что мы начали играть после долгих тренировок — это классно.

Я бы не стал выделять какой-то один ключевой момент, а сказал бы, что в целом мы играли довольно-таки цельно и организованно, пусть и пропустили гол в раздевалку в конце второго периода, опять же, нас это никак не сломило, приятно, что мы дожали соперника в третьем периоде и победили. Хотя, конечно, прот