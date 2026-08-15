Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос о форме Евгения Кузнецова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков ответил на вопрос о текущей форме нападающего Евгения Кузнецова.

— Вы подписывали его как центра, а не крайнего нападающего?

— Конечно. Как лидера, как центрального первого звена.

— Как оцените его текущую форму?

— Пока сложно оценить, потому что он только-только начал тренироваться. Надо ещё хотя бы дня три (интервью бралось 13 августа. — Прим. «Чемпионата»), чтобы посмотреть, как он будет прогрессировать, — приводят слова Люзенкова «Известия».

Форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.