Светлов: пока оптимизма у ветеранов московского «Динамо» немного

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился ожиданиями от игры московского «Динамо».

«Родное «Динамо» победило в первом контрольном матче второй состав «Торпедо», это порадовало. Увидел какие-то моменты в тактике, наша команда меняется, скорее всего, увидим более оборонительный и прагматичный хоккей. Болельщикам нужно быть к этому готовыми.

Откровенно скажу, пока оптимизма у ветеранов «Динамо» немного. Потенциал нынешнего состава ограничен, требуется подпитка из системы, откровения со стороны молодых игроков при доверии к ним. В этом случае «Динамо» не будет середняком», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.