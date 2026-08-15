Пыленков: в какой бы клуб Гусев ни поехал, я не буду осуждать Никиту

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков высказался о возможном будущем нападающего Никиты Гусева.

— Сейчас за исключением легионерских позиций состав «Динамо» практически полностью собран, вопрос остаётся лишь по будущему Гусева в клубе. Как в команде относятся к этой ситуации?

— Все ждут его решения. Никита — лидер и мастер. Легенда КХЛ. В какой бы он клуб ни поехал, будь это «Динамо», «Ак Барс» или «Автомобилист», это будет его решение. И осуждать Никиту я точно никак не буду. Что бы он ни сделал, будет правильно, это его выбор. Но если Гусев останется в «Динамо», я буду счастлив ещё год сыграть с таким профессионалом.

— То есть с вами Никита не прощался?

— Такого не было. Мы все его ждём, но ситуация пока непонятная, — цитирует Пыленкова «Матч ТВ».