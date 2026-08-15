Светлов: не думаю, что СКА способен провести чемпионат так же цельно, как ЦСКА

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал работу СКА в межсезонье.

— Многие считают, что конкуренцию ЦСКА и «Металлургу» в их конференциях обязаны составить, например, СКА и «Авангард». Что скажете?

— У Санкт-Петербурга много громких приобретений, но из них ещё только предстоит собрать команду. Плюс немало игроков из АХЛ, которым обычно требуется адаптация — и игровая, и ментальная, когда надо смириться с мыслью, что в НХЛ не получилось, необходимо заново начинать в КХЛ, лиге очень непростой. Не думаю, что СКА способен провести чемпионат так же цельно, как ЦСКА, — цитирует Светлова Russia-Hockey.