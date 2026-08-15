Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли приехал в Ярославль и провёл тренировку с молодыми хоккеистами, сообщает пресс-служба команды.

«Титулованный канадский специалист вновь с большим энтузиазмом приехал в Ярославль и приступил к тренировкам с командами системы клуба.

Бывший главный тренер нашей команды сейчас задействован в работе в качестве консультанта. Первую практику на льду Боб Хартли провёл в пятницу, 14 августа, для ребят 2011 года рождения, которые в прошлом сезоне, так же, как и главная команда, стали чемпионами России по своему возрасту. Занятия школьных коллективов с Бобом Хартли будут проходить почти ежедневно на протяжении месяца. По итогам практической работы с детьми Хартли также передаст методические рекомендации тренерам и игрокам. Кроме того, Боб примет непосредственное участие в тренировках молодёжных команд «Локо» и «Локо-76», — сказано в сообщении «Локомотива».

Фото: «Локомотив»