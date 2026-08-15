«Сначала все воспринимали как шутку или вброс». Андрей Чивилёв — о снятии «Витязя»

Нападающий «Лады» Андрей Чивилёв рассказал, как узнал о проблемах «Витязя», который впоследствии покинул список участников КХЛ.

— Как и когда вы узнали о расформировании «Витязя», за который тогда играли?

— Я-то после аренды сразу вернулся в СКА. Не помню уже, когда пошли первые разговоры о расформировании. Сначала все это воспринимали как шутку или вброс, но с каждым днём новости становились всё серьёзнее. И в результате произошло то, что произошло, — приводит слова Чивилёва сайт КХЛ.

Напомним, решение о снятии «Витязя» было принято в июне 2025 года. «Витязь» исключён из состава участников КХЛ минимум на четыре сезона.