Защитник «Торпедо» Брики назвал различия между западным и российским стилями игры

Защитник «Торпедо» Скутер Брики рассказал о различиях в игре в КХЛ и АХЛ. Ранее он выступал за фарм‑клуб «Питтсбург Пингвинз».

— Как оценишь свой дебют за «Торпедо»?

— Вполне хорошо. Старался играть просто и жёстко. Мне не стоило сильно напрягаться и поддаваться давлению. Адаптационный период прошёл быстро, так что теперь знаю, что к чему.

— Может, по этой игре уже заметил какие‑то различия в матчах с командами АХЛ и КХЛ?

— В АХЛ больше акцент на силовую борьбу и прессинг. Здесь больше внимания мы уделяем игре с упором на владение шайбой. А общее — много талантливых игроков. Здорово быть частью такой лиги, как КХЛ. Скоро начнём побеждать, так что будет очень весело, — приводит слова Брики «Матч ТВ».