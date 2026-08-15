15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Торпедо» Брики назвал различия между западным и российским стилями игры

Защитник «Торпедо» Брики назвал различия между западным и российским стилями игры
Комментарии

Защитник «Торпедо» Скутер Брики рассказал о различиях в игре в КХЛ и АХЛ. Ранее он выступал за фарм‑клуб «Питтсбург Пингвинз».

— Как оценишь свой дебют за «Торпедо»?
— Вполне хорошо. Старался играть просто и жёстко. Мне не стоило сильно напрягаться и поддаваться давлению. Адаптационный период прошёл быстро, так что теперь знаю, что к чему.

— Может, по этой игре уже заметил какие‑то различия в матчах с командами АХЛ и КХЛ?
— В АХЛ больше акцент на силовую борьбу и прессинг. Здесь больше внимания мы уделяем игре с упором на владение шайбой. А общее — много талантливых игроков. Здорово быть частью такой лиги, как КХЛ. Скоро начнём побеждать, так что будет очень весело, — приводит слова Брики «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»
Эксклюзив
«Мне не давали шанса показать себя в НХЛ, но я приезжаю побеждать». Новый лидер «Торпедо»