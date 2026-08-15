«На бумаге всё хорошо, но как будет с результатами — узнаем позже». Дементьев — о Ружичке

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о переходе нападающего Адама Ружички в «Автомобилист».

«Насколько это потеря для одних и усиление для других, покажет только сезон и результаты каждой из команд. Что именно произошло в «Спартаке» — до конца общественности неизвестно, но понятно, что игрок самобытный и интересный для КХЛ. Думаю, именно поэтому он оказался в «Автомобилисте». На бумаге всё хорошо, но как будет с результатами — узнаем позже», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

В сезоне-2024/2025 форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.