Чивилёв: «Лада» будет играть агрессивно, в постоянное давление, никаких «автобусов»

Нападающий «Лады» Андрей Чивилёв рассказал о работе под руководством главного тренера команды Павла Зубова.

— Вы в прошлом сезоне успели познакомиться с Павлом Зубовым?

— Он в начале сезона работал в штабе Бориса Миронова, был тренером по защитникам. Мы, конечно, общались, но я не знал, какие у него требования, как у главного тренера. Сейчас происходит знакомство в этом смысле.

— Какой хоккей Зубов ставит «Ладе»?

— Честно говоря, пока большого упора на тактику не было. Сейчас закладываем базу физической готовности. Но по видео, которые мы смотрим, понятно, что будем играть очень агрессивно, в постоянное давление, никаких откатов и «автобусов». Будем стараться навязывать свой хоккей. И он будет атакующим, — приводит слова Чивилёва сайт КХЛ.