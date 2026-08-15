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Чивилёв: «Лада» будет играть агрессивно, в постоянное давление, никаких «автобусов»

Чивилёв: «Лада» будет играть агрессивно, в постоянное давление, никаких «автобусов»
Комментарии

Нападающий «Лады» Андрей Чивилёв рассказал о работе под руководством главного тренера команды Павла Зубова.

— Вы в прошлом сезоне успели познакомиться с Павлом Зубовым?
— Он в начале сезона работал в штабе Бориса Миронова, был тренером по защитникам. Мы, конечно, общались, но я не знал, какие у него требования, как у главного тренера. Сейчас происходит знакомство в этом смысле.

— Какой хоккей Зубов ставит «Ладе»?
— Честно говоря, пока большого упора на тактику не было. Сейчас закладываем базу физической готовности. Но по видео, которые мы смотрим, понятно, что будем играть очень агрессивно, в постоянное давление, никаких откатов и «автобусов». Будем стараться навязывать свой хоккей. И он будет атакующим, — приводит слова Чивилёва сайт КХЛ.

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