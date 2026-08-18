Танков: хоккей «Северстали» максимально приспособлен к плей-офф

Нападающий «Северстали» Кирилл Танков рассказал о работе с главным тренером череповецкого клуба Андреем Козыревым и высказался о стиле игры команды.

— Расскажите про Андрея Леонидовича Козырева как про тренера. Как вам его хоккей и довольно нестандартный подход к игре?

— Специалист с большой буквы и человек с большой буквы. Если говорить о нём как о тренере, он даёт отличный хоккей, даёт возможность играть и развиваться молодым, раскрывает таланты. Тот хоккей, который он нам предлагает, радует и нас, и болельщиков. И не только болельщиков «Северстали». За нами следят во всей стране. Поэтому Козырев — отличный специалист и человек, который преподаёт потрясающий хоккей. Хочу ещё отдельно поблагодарить наших болельщиков за поддержку, которую они всегда оказывают.

— Некоторые эксперты называют хоккей Козырева «не плей-оффным». Такой стиль способен приносить результат в матчах на вылет?

— Я бы сказал этим экспертам… что они ошибаются! Конечно, есть такой показатель, как результат, но давайте посмотрим на новый сезон и потом поговорим. Считаю, наш хоккей максимально приспособлен к плей-офф. Конечно, регулярный чемпионат и игры на вылет отличаются. Если бы мы стабильно играли в плей-офф так же, как в регулярном чемпионате, и забивали свои моменты, то прошли бы