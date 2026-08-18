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«Чувствуется уже вкус старости». 22-летний Грудинин — о четвёртом сезоне в «Северстали»

«Чувствуется уже вкус старости». 22-летний Грудинин — о четвёртом сезоне в «Северстали»
Комментарии

Защитник «Северстали» Владимир Грудинин высказался о подготовке команды к новому сезону.

— Ты начинаешь в «Северстали» уже четвёртый сезон. Чувствуешь ли себя здесь опытным игроком?
— Мне 22 года, но команда у нас постоянно молодеет. Чувствуется уже вкус старости (смеётся).

— Каково это — в столь юном возрасте чувствовать себя опытным хоккеистом?
— Интересно уже сейчас пребывать в роли ветерана. Я чувствую на себе больше ответственности. Мне хочется помочь молодым пацанам и новичкам команды быстрее влиться в коллектив и тот хоккей, который мы пропагандируем.

— Поменялись ли в чём-нибудь требования Андрея Леонидовича Козырева в сравнении с прошлым сезоном?
— Нет, всё то же самое. Мы точно так же работаем, у нас остался такой же интересный хоккей, который интересно смотреть, со множеством комбинаций. Все, кто смотрел наш товарищеский матч со «Спартаком», могли в этом убедиться, — цитирует Грудинина «Сила спорта».

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