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«Сибирь» заключила контракт с нападающим Семёном Кошелевым

«Сибирь» заключила контракт с нападающим Семёном Кошелевым
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Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый контракт с нападающим Семёном Кошелевым. Срок соглашения рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Форвард был на просмотре в «Шанхайских Драконах», но получил предложение из клуба, в котором завершал прошлый сезон.

Минувший регулярный чемпионат 30-летний хоккеист начинал в «Адмирале», за который провёл 19 матчей и набрал 10 (2+8) очков. В ноябре Семён был обменян в «Сибирь», где сыграл 45 встреч в регулярке, заработав 23 (11+12) очка. В плей-офф на его счету пять игр, один гол и одна результативная передача.

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