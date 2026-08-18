«Сибирь» заключила контракт с нападающим Семёном Кошелевым

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый контракт с нападающим Семёном Кошелевым. Срок соглашения рассчитан на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Форвард был на просмотре в «Шанхайских Драконах», но получил предложение из клуба, в котором завершал прошлый сезон.

Минувший регулярный чемпионат 30-летний хоккеист начинал в «Адмирале», за который провёл 19 матчей и набрал 10 (2+8) очков. В ноябре Семён был обменян в «Сибирь», где сыграл 45 встреч в регулярке, заработав 23 (11+12) очка. В плей-офф на его счету пять игр, один гол и одна результативная передача.