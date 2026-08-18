«Нет никакого простого рецепта успеха». Гордон — о стиле игры «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон высказался о подготовке челябинской команды к новому сезону.

— Как прошли первые недели работы? Как выстраиваете связь с командой?

— Всё проходит достаточно легко благодаря поддержке со стороны команды, персонала и клуба в целом, которая оказывается как мне, так и всему тренерскому штабу. Мы выходим на лёд и делаем своё дело на тренировках, но есть много незаметной для глаз болельщика работы, которую делает клуб. Всё проходит легко и хорошо.

— Вы работаете уже две недели. Как можете оценить уровень игроков? Большой состав, много молодёжи.

— Меня впечатлил уровень молодых игроков «Трактора». Считаю, они подошли к сборам в отличной форме. Тренеры, которые работали с командой в прошлом сезоне, также заметили их прогресс. Уровень очень хороший.

— Вы уже определились с тройками нападения или парами защитников?

— Действительно во многих командах есть два топ-звена и два низших звена. Где-то есть три топ-звена и четвёртая тройка, которая занимается разрушением. Считаю, на текущий момент у нас нет такого разделения. Даже не могу назвать вам сейчас состав на выставочный матч в Екатеринбурге. Мы ещё ожидаем прибытия Бориса Катчука, а некоторые ребята находятся в списке травмированных. К первому матчу сезона, разумеется, все тройки нападающих и пары защитников будут готовы.

— Требует ли состав ещё большего усиления?

— На мой взгляд, ещё рано судить. Пока я доволен теми игроками, которых вижу на тренировках, и тем, что у нас в целом получается. Мы смотрим на тех, кто доступен сейчас на рынке. Состав, который есть сейчас, ещё не зафиксирован, так как мы внимательно смотрим и на молодых ребят. Со временем всё может измениться.

— В какой хоккей будет играть новый «Трактор»? Были подписаны Катчук и Легаре — ребята с определёнными бойцовскими качествами.

— В идеальном мире, конечно, любая хоккейная команда мечтала бы проводить больше времени в атаке. Если у вас всё получается в нападении, для победы порой приходится меньше отрабатывать в обороне. Но не будем забывать, что нужно контролировать шайбу, ра