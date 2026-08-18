Главный тренер «Трактора» назвал предварительные сроки восстановления Виталия Кравцова

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон рассказал о предварительных сроках восстановления нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова.

— Что можете сказать о здоровье Кравцова?

— Очень непростая травма, неудачное стечение обстоятельств. Мы ждём Виталия к декабрю. Медицинский штаб отмечает, что его восстановление проходит по плану. Чем раньше он выйдет на лёд, тем быстрее он сможет нам помочь, — цитирует Гордона сайт «Трактора».

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.