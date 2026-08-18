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Олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал полноценный контракт с минским «Динамо»

Олимпийский чемпион Сергей Калинин подписал полноценный контракт с минским «Динамо»
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Сергей Калинин подписал полноценный контракт с минским «Динамо» Ранее нападающий находился на просмотре. Соглашение с Калининым рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне нападающий присоединился к ЦСКА в декабре и в 37 матчах набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+1». За карьеру в КХЛ Сергей провёл 748 матчей и записал в актив 236 (101+136) результативных очков. В разные годы он выступал за «Авангард», СКА, ЦСКА, «Трактор» и «Витязь». В составе армейского клуба Калинин стал обладателем Кубка Гагарина.

В активе хоккеиста также победы на Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира 2014 года в составе сборной России.

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