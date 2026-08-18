КХЛ представила обновлённый логотип лиги

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила обновлённый логотип и айдентику.

Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

«Проведён редизайн логотипа КХЛ: он сохраняет узнаваемый образ, но становится более современным и выразительным. Разработаны новые цветовые версии логотипа и фирменный паттерн, которые будут применяться в цифровой среде, соцсетях, телетрансляциях, мобильных интерфейсах и на сувенирной продукции», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига запустила обновлённый дизайн официального сайта 17 августа. В ТВ-графике следующего чемпионата часть сбора статистики будет обеспечиваться с использованием искусственного интеллекта.