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КХЛ представила обновлённый логотип лиги

КХЛ представила обновлённый логотип лиги
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила обновлённый логотип и айдентику.

Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

Фото: КХЛ

«Проведён редизайн логотипа КХЛ: он сохраняет узнаваемый образ, но становится более современным и выразительным. Разработаны новые цветовые версии логотипа и фирменный паттерн, которые будут применяться в цифровой среде, соцсетях, телетрансляциях, мобильных интерфейсах и на сувенирной продукции», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига запустила обновлённый дизайн официального сайта 17 августа. В ТВ-графике следующего чемпионата часть сбора статистики будет обеспечиваться с использованием искусственного интеллекта.

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