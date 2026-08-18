Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Обсудили развитие физической культуры и спорта в регионе. Поблагодарил главу региона за его личную активную поддержку нашей отрасли и сотрудничество с нашим университетом.

В рамках федпроектов в Челябинской области появились тренировочные катки «Металлург» и «Трактор», Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, реконструирован бассейн «Строитель». Продолжается развитие инфраструктуры.

Ещё одно направление – инновационные виды спорта. В Челябинской области в 2025 году открылся и успешно работает фиджитал-центр.

Не забыли и про церемонию вручения ведомственных наград Минспорта России. Благодарности и почётные грамоты получили тренеры, преподаватели, руководители спортивных школ, специалисты отрасли и молодые спортсмены. Отдельно вручил знаки к спортивному званию «Мастер спорта России» представителям 32 видов спорта – от бокса, самбо и тхэквондо до конькобежного спорта, плавания и спортивной акробатики», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.