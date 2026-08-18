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«Восторженно отношусь к новому опыту». Вратарь Хенрик Хёукеланн — о «Тракторе»

«Восторженно отношусь к новому опыту». Вратарь Хенрик Хёукеланн — о «Тракторе»
Комментарии

Вратарь «Трактора» Хенрик Хёукеланн рассказал о подготовке к сезону в составе челябинского клуба.

— Челябинск для тебя — новый город. Как ты обустроился, как тебя приняла команда?
— И мне, и моей семье здесь очень нравится. «Трактор» — отличный клуб, здесь к игрокам относятся хорошо. Всё на высоком уровне. Хочу отметить, что Челябинск — очень хороший город. Здесь много прекрасных мест для прогулки, достаточно ресторанов, куда можно сходить. Мы, например, уже посетили Парк Гагарина.

— Ты выходишь на лёд одним из первых. Именно тебя очень громко приветствовали болельщики. Успел ли это услышать?
— Конечно! Для меня это очень ценно. О болельщиках «Трактора» слышал очень много хорошего. Солд-аут на всех домашних матчах. Они очень страстно поддерживают свою команду. Особенно в плей-офф. С нетерпением жду погружения в эту атмосферу во время игр.

— В Челябинске очень трепетно относятся к игре вратарей. Готов ли ты стать королём КХЛ, как в своё время Хенрик Лундквист стал королём «Нью-Йорк Рейнджерс»?
— Если я смогу хоть чуть-чуть приблизиться к Лундквисту, то уже буду очень доволен. Для меня это вызов. Новый город, новая лига, новая команда. Восторженно отношусь к этому новому опыту. Думаю, с помощью нашего тренера вратарей Петера Шкрабела, а также моих коллег Дмитри