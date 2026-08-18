«Амур» крупно победил «Барыс» в рамках Кубка Республики Башкортостан

Сегодня, 18 августа, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч Кубка Республики Башкортостан, в котором «Барыс» встречался с «Амуром». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу дальневосточного клуба.

В составе «Амура» шайбы забросили Иван Климович (дубль), Артём Шварёв (дубль), Александр Дергачёв. У «Барыса» единственная шайба на счету Самата Данияра.

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