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«Амур» крупно победил «Барыс» в рамках Кубка Республики Башкортостан

«Амур» крупно победил «Барыс» в рамках Кубка Республики Башкортостан
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Сегодня, 18 августа, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч Кубка Республики Башкортостан, в котором «Барыс» встречался с «Амуром». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу дальневосточного клуба.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2026, вторник. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Климович (Ли, Кровяков) – 06:45 (5x5)     1:1 Данияр (Логвин) – 14:48 (5x5)     1:2 Шварёв (Мачулин) – 19:49 (5x5)     1:3 Дергачёв (Пилипенко, Лихачёв) – 39:56 (5x4)     1:4 Шварёв (Храпов, Борин) – 47:01 (5x5)     1:5 Климович – 51:49    

В составе «Амура» шайбы забросили Иван Климович (дубль), Артём Шварёв (дубль), Александр Дергачёв. У «Барыса» единственная шайба на счету Самата Данияра.

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