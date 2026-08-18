«Большая потеря для «Трактора». Михаил Григоренко — о травме Кравцова

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал подготовку команды к сезону и высказался о травме Виталия Кравцова.

— Микроклимат в команде очень хороший, все ребята стараются. Очень много молодых и новых игроков. В принципе, все уже познакомились и сплотились. С нетерпением ждём первой предсезонной игры.

— Действительно у Скотта Гордона короткие и интенсивные тренировки?

— Не сказал бы, что тренировки короткие — они достаточно длинные. И да, они интенсивные, мы много времени проводим на льду. У каждого тренера свой подход, и у Скотта много интересных упражнений — каждый день новые. Тренироваться интересно.

— Насколько тяжело будет без Виталия Кравцова?

— Жаль, что Виталик получил травму, это большая потеря для нашей команды. Он один из лучших игроков лиги. Как можем поддерживаем его. Он приходит каждый день, и мы очень рады его видеть. Будем надеяться, что он вернётся как можно скорее.

— Приятно было видеть столько болельщиков на тренировке?

— Да, мы, игроки, соскучились по болельщикам, и они — по хоккею. Ждём не дождёмся первой домашней игры.

— Какие задачи в этом сезоне стоят перед «Трактором»?

— Задачи у всех одни — побеждать в каждом матче. Никогда не знаешь, как будет складываться сезон. Подписали нового иностранца, и, возможно, ещё будут изменения в составе. Опять же, много молодых талантливых ребят. Цели всегда самые серьёзн