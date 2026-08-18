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«Лучшие пытаются уехать в НХЛ». А. Марченко — о проблемах с центральными нападающими в РФ

«Лучшие пытаются уехать в НХЛ». А. Марченко — о проблемах с центральными нападающими в РФ
Комментарии

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о проблемах с центральными нападающими в России.

— Почему в России проблема с центральными?
— Достаточно сложная, наверное, роль в том плане, что ты должен двусторонним игроком быть. И не все могут её потянуть. Лучшие примеры — Паша Дацюк, Сидни Кросби, Саша Барков. То есть у них и в атаке хорошо, и в обороне. Всё здорово: ты их в защиту поставь, и они всё будут делать правильно. Это идеал игры. Поэтому это тяжело в плане того, что ты должен прямо вообще всё-всё-всё уметь. Такая дефицитная позиция. Если брать в России, то все лучшие пытаются уехать в НХЛ. Их и так немного центральных, они ещё пытаются где-то там закрепляться, а здесь их ещё меньше становится, — цитирует Марченко «Сила спорта».

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