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Российский форвард Власов получил приглашение принять участие в лагере новичков «Монреаля»

Российский форвард Власов получил приглашение принять участие в лагере новичков «Монреаля»
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Российский нападающий Алексей Власов получил приглашение принять участие в лагере новичков «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает пресс-служба «Викториавилл Тайгерз» в социальной сети Х.

18-летний форвард в минувшем сезоне провёл 64 матча за «Викториавилл» в QMJHL, где забросил 44 шайбы и сделал 36 результативных передач. Алексей играет в Северной Америке с 2024 года. За это время хоккеист провёл 26 встреч за «Нью-Джерси Рокетс», забил 28 голов и оформил 32 ассиста. Также на его счету 51 игра за «Су-Фолс Стампеде» и 23 (11+12) очка.

В России Власов выступал за «СКА-Юность», суммарно он провёл 67 матчей, в которых набрал 171 (92+79) очко.

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