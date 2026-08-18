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Защитник «Ак Барса» Марченко: в компьютерные игры не играю, не вижу смысла в этом

Защитник «Ак Барса» Марченко: в компьютерные игры не играю, не вижу смысла в этом
Комментарии

Защитник казанского «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о своих хобби и назвал свои жизненные ценности.

– Ты много читаешь, в том числе книги по финансовой грамотности. А что читаешь в данный момент?
– Я бы не сказал, что много, но сейчас вот новую книгу купил Дэна Брауна, однако пока ещё не прочитал, берегу её на выезд.

– Как она называется?
– «Тайна из тайн». Остальные все его книги уже прочитал.

– Как разгружаешь голову? Какое лекарство от стресса?
– Семья. Побыть с семьёй, и всё. С женой, с детьми. Это самое лучшее.

– А компьютерные игры?
– Нет-нет, в это вообще не играю. Я не вижу вообще смысла в этом. У меня есть сын, и мы с ним в приставку играем. Когда прихожу домой, хочется отдохнуть, посидеть, пообщаться.

– Какие у тебя жизненные ценности?
– Самое главное – это семья. Ты живёшь и всё делаешь ради родных. Потом – хоккей. А после хоккея пока ещё не знаю. Как закончу, дальше видно будет, – приводит слова Марченко «Сила спорта».

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